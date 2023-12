Vendita di alcol dopo le 24. Sospensioni più severe: "Regole fondamentali"

FIRENZE

Sospensioni più severe fino alla revoca della licenza. È il giro di vite che il Comune ha adottato nei confronti delle attività, anche fuori dall’area Unesco, che vendono alcol fuori orario. Con una modifica al regolamento comunale di polizia urbana portata in giunta dall’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese (in foto), a chi continua a vendere alcolici dopo mezzanotte, Palazzo Vecchio aggiunge alla multa già prevista dalla legge anche la sospensione dell’attività che sarà di cinque giorni se compie reiterazione nell’arco dei dodici mesi, per dieci giorni alla seconda reiterazione e per quindici giorni per ogni ulteriore reiterazione. "Dal centro alla periferia la sicurezza urbana va tutelata con ogni mezzo in tutta Firenze, dentro e fuori dal centro storico – spiega Albanese –. La norma, già prevista per l’area Unesco, ha portato nel centro miglioramenti e più rispetto delle regole, vogliamo che accada lo stesso negli altri quartieri". E ancora: "Come promesso nel piano in dieci punti per la sicurezza – continua l’assessora –, dopo aver potenziato i servizi di polizia municipale con i turni in straordinario, aver esteso l’orario e le piazze controllate dagli steward e aver potenziato le telecamere, adesso inseriamo nel regolamento una norma più dura che consente sanzioni più costose anche ai minimarket fuori dal centro che violano i limiti orari della vendita di alcolici con sospensione dell’attività alla seconda infrazione". La modifica che sarà sottoposta al Consiglio comunale riguarda gli articoli 4 e 43 del Regolamento di polizia urbana che disciplinano la tutela di decoro, pubblica quiete, sicurezza e incolumità delle persone.

"Il rispetto delle regole anche da parte degli esercizi commerciali è importante – ha concluso l’assessora – e questo inasprimento serve anche a dare una risposta alle tantissime attività che rispettano le regole e che sono un punto importante di socialità cittadina, contribuendo alla buona riuscita del vivere la città e al mantenimento del decoro. Queste sanzioni servono a garantire il diritto dei cittadini alla quiete, al decoro e alla sicurezza di strade e piazze di tutta la città e soprattutto laddove la vendita di alcol fuori orario comporta la frequentazione di questi luoghi da parte di persone che in stato di ubriachezza possono pregiudicare la pubblica quiete".