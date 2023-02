Vendeva fiori per San Valentino Ma la licenza era falsa: denunciato

Faceva il fioraio con la licenza falsa. Un 44enne è stato denunciato dalla polizia municipale. In base a quanto accertato avrebbe girato col suo furgone facendo il fioraio, ma non aveva le autorizzazioni necessarie per svolgere questo lavoro. Gli agenti gli hanno contestato sia l’illecito amministrativo per vendita abusiva senza licenza, sia i reati penali per falso materiale, uso di atto falso e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto risale al giorno di San Valentino, quando ovviamente sono molti gli ambulanti che, lecitamente o meno, vanno in strada e cercano di vendere fiori. Gli agenti hanno deciso di fermare e controllare uno di questi fiorai; quando hanno provato a verificare gli estremi della licenza con il Comune indica nel documento, non sono arrivati riscontri. A quel punto l’uomo avrebbe tentato la fuga, salendo sul furgone e provando a scappare. I fiori sequestrati dagli agenti e confiscati dai competenti uffici comunali sono stati dati in beneficenza, e in questo caso alle parrocchie del territorio.