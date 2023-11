Vendeva alcolici ed era senza wc. Chiuso market

E’ il sesto provvedimento di chiusura definitiva a carico di minimarket del centro nel corso degli ultimi 18 mesi (oltre a questo ultimo uno era in zona Santa Maria Novella, due in zona Santa Croce, uno zona piazza Indipendenza e uno in zona San Lorenzo). "Continuano senza sosta i controlli della polizia municipale per far rispettare le regole: noi continuiamo con la linea dura in materia di alcol e superalcolici per la sicurezza della salute dei giovani e per il decoro della città", ha detto l’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese. "Abbiamo recentemente inasprito il regolamento Unesco - ha aggiunto l’assessore al commercio Giovanni Bettarini - e adesso, in caso di reiterazione delle violazioni delle norme si può arrivare alla chiusura dell’esercizio: sono provvedimenti duri ma purtroppo necessari’".