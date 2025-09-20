Vendemmia al via, c’è ottimismo: "Buona annata con grandi sacrifici"

Anche nel Chianti si è iniziato a staccare i primi grappoli di uva. In particolare i vini bianchi e quelli per le basi spumanti. Mentre per i rossi, il sangiovese, complice anche la bella stagione di questi giorni che matura ulteriormente i chicchi e l’escursione termica giorno notte che ne aumenta le caratteristiche organolettiche, si aspetta ancora un po’. Leonardo Manetti, azienda agricola a Greve in Chianti, spiega che quella 2025 è "una vendemmia anticipata dalla prima settimana di settembre in poi, ma questa ormai è la tendenza degli ultimi anni. L’estate parecchio piovosa aveva dato qualche preoccupazione ma poi a settembre e soprattutto questi giorni parecchio caldi hanno fatto recuperare la maturazione, che ha subito una accelerazione in pochi giorni. Ottime le gradazioni e nel complesso una buona annata".

Lamberto Frescobaldi, una cantina anche nel Chianti Classico Tenuta Perano, oltre presidente di Uiv, pone l’accento sugli effetti dei dazi Usa sui vini italiani che nel mese di luglio negli Usa hanno dovuto ribassare il prezzo medio del 13,5% per rimanere competitivi. "Dobbiamo evidenziare il sacrificio importante sui margini che stanno facendo le nostre imprese per fare fronte ai dazi statunitensi il vino sta uscendo dalle cantine a prezzi inferiori". Inoltre ci sono ingiustificati aumenti nei punti americani del tutto ingiustificati in quanto "i prodotti allo scaffale fanno parte degli stock pre-dazi accumulati nei primi mesi dell’anno". Per il Consorzio Vino Chianti le stime parlano di una riduzione produttiva compresa tra il 10 e il 15% rispetto allo scorso anno, che tuttavia si accompagna a un dato positivo: la produzione complessiva si mantiene superiore alla media degli ultimi cinque anni (+2,93%). La qualità delle uve è giudicata buona, con livelli zuccherini più alti rispetto al 2024. Andrea Settefonti