Velox e vandali, ripulita la telecamera

L’autovelox del Bersaglio, sulla via Faentina, è stato ripulito e riacceso, dopo il sabotaggio arrivato a 24 ore dall’installazione. Per qualche giorno funzionerà in "esercizio provvisorio", ovvero non eleverà multe ma il periodo, circa un settimana, servirà per tararlo, secondo la prassi già adottata dall’Amministrazione comunale per gli altri due velox arrivati nel 2024 e oggi pienamente operanti a Pian di San Bartolo e Compiobbi. La pulizia è stata fatta nella giornata di ieri e ha evidenziato che le telecamere erano state "accecate" con vernice bianca e non con una pellicola adesiva, come creduto inizialmente.

"In merito all’atto vandalico non esprimo commenti perché il fatto si commenta da solo. Quello che invece voglio ribadire - dichiara il sindaco Anna Ravoni- è l’utilità di questi strumenti quando sono installati, come nel nostro caso, nei centri abitati. Nessuno li utilizza per fare cassa. Servono per la sicurezza". Nello specifico di via Faentina si ricorda che nel tratto controllato dall’autovelox si sono verificati in dieci anni due incidenti mortali; mentre due anni fa una donna è stata investita sulle strisce pedonali, riportando più fratture.

D.G