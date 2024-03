"Velocità da Formula 1 nel Gran Premio di San Vincenzo a Torri: Appello dei Residenti per un Controllo Efficace"

Non si ferma il gran premio di San Vincenzo a Torri. Se prima era male, perché le auto viaggiavano nel centro abitato a tutto gas, adesso è anche peggio perché col bypass e la strada libera si toccano velocità da formula 1. Ciclisti che viaggiano lungo la pedociclabile che corre parallela alla strada sentono prima il vento, poi vedono ‘la freccia’ passar loro accanto. Sembra di essere in autostrada, anche se siamo su una via urbana e il limite è quello di sempre, ossia 50 all’ora. Il bypass ha una lunghezza di un chilometro e 326 metri e 10,5 metri di larghezza collega Ginestra Fiorentina con San Vincenzo e Cerbaia e sicuramente è un’opera attesa da troppo tempo dagli abitanti; la conclusione dei lavori è la chiave che ha aperto la porta definitiva alla riqualificazione della frazione: traffico praticamente azzerato, lavori importanti nella piazza principale del paese, che porteranno anche alla nuova scuola Toti. Il problema velocità è rimasto, e anche se viene denunciato ormai da mesi, rimane. L’appello dei residenti di San Vincenzo, nuovamente, è di verificare cosa succede su questo tratto stradale. E magari installare un autovelox come deterrente.