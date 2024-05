Veleno per topi in via Triozzi

Topicida nella zona di via di Triozzi, allarme dei proprietari di cani della zona. La segnalazione è arrivata da diversi cittadini che portano i loro animali da compagnia per la sgambata in questo campo accanto alla zona sportiva di Vingone. Due giorni fa il prato è stato trovato pieno di veleno per topi che era stato mollato dappertutto. Una situazione assolutamente a rischio non solo per gli animali, ma potenzialmente anche per i bambini che vanno a passeggiare in quella zona. Le esche sono state raccolte da alcuni residenti che hanno poi lanciato l’allarme: il loro cane ne aveva ingoiate tre, hanno raccontato sui social, ma fortunatamente con l’intervento tempestivo del veterinario non è morta.