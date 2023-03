Vede la polizia e ingoia due dosi di droga Salvato con la manovra di Heimlich

Fermato dalla polizia per un controllo nell’ambito di servizi antidroga, un giovane automobilista ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un paio di dosi di cocaina. A salvarlo agenti del reparto prevenzione crimine Toscana che gli hanno praticato la manovra di Heimlich. E’ accaduto giovedì scorso, intorno alle 22.30, in via Allende a Campi Bisenzio. Appena gli agenti si sono avvicinati per il controllo dei documenti, il giovane automobilista - 24 anni, di origine marocchina - non sarebbe riuscito neanche a parlare, tanto da far subito sospettare che potesse avere qualcosa in bocca. Dopo pochi istanti ha quasi smesso di respirare: due poliziotti lo hanno allora tirato fuori dall’auto e gli hanno praticato la manovra di Heimlich. Il 24enne si è così ‘liberatò di due dosi di polvere bianca avvolte nella stagnola. Una volta accertate le sue buoni condizioni di salute è stato denunciato.

Venerdì sera, invece, sono tornati i controlli “alto impatto“ che vedono più forze dell’ordine in campo con tanto di elicottero del reparto volo della polizia in cielo. Il bilancio è di un migliaio di persone controllate e più di 8 chili di droga sequestrati . Tra gli interventi, la chiusura per dieci giorni del bar “Angolo Viola“ di piazza Valdelsa, a Novoli, oggetto in questi ultimi giorni di una serie di controlli e verifiche del Commissariato di Rifredi a seguito di alcuni esposti della cittadinanza in merito ad una probabile presenza di spacciatori. Già nell’ottobre scorso gli investigatori avevano scoperto diverse dosi di cocaina nascoste in una cavità di un muro vicino al locale. Dai primi di marzo, in almeno 4 occasioni, sono stati inoltre identificati, anche all’interno, diversi cittadini magrebini molti dei quali già noti per reati connessi allo spaccio.

Scippi. Sarebbe sempre il solito, l’autore di quattro scippi di telefoni a donne e anziani avvenuti tra il 15 e il 16 gennaio scorsi. E’ lo sviluppo di un’indagine della squadra mobile che ha portato a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un nigeriano di 32 anni, già detenuto per episodi analoghi. L’uomo era stato bloccato subito dopo lo scippo di un telefonino dalle mani di una donna nella zona del parco, e anche accusato di aver rubato un altro smartphone il giorno prima a un 75enne che passeggiava non molto lontano dalle Cascine. Le indagini successive hanno poi portato gli investigatori a ritenere che il 32enne fosse l’autore anche di altri due colpi analoghi, avvenuti uno il 15 gennaio a Rifredi, l’altro il giorno successivo sui viali.