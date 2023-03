"Vecchia Pisana, troppi morti. Ascoltateci"

"Un incontro per esporre i numerosi e annosi problemi relativi alla sicurezza che affliggono chi abita a ridosso di via Vecchia Pisana". Lo ha chiesto alla Città Metropolitana, a nome dei residenti della zona, il presidente del Comitato Collinare di Lastra a Signa, Saul Rinaldi, dopo il drammatico incidente avvenuto sulla strada che collega Lastra a Signa con Malmantile. Un sinistro in cui hanno perso la vita, domenica 12 marzo, Fulvio Farina e Gabriele Niccolai, 54 e 57 anni. "Visti i tanti mortali registrati, incluso l’ultimo in cui hanno perso la vita due persone – si legge nella lettera inviata alla Metrocittà - su impulso degli abitati di via Vecchia Pisana, nel Comune di Lastra a Signa, strada di vostra competenza, sono gentilmente a chiedere un incontro di confronto insieme a una piccola delegazione di cittadini, al fine di esporre i numerosi e annosi problemi di questa strada". "Purtroppo siamo di fronte a una via estremamente pericolosa – spiega Rinaldi – buia, spesso umida e scivolosa, se non addirittura ghiacciata durante l’inverno. Ci sono varie curve insidiose e molti veicoli procedono a velocità sostenuta. Un altro aspetto critico è la completa assenza di segnale telefonico per lunghi tratti, che può diventare un problema per chiamare i soccorsi. I cittadini che abitano lungo via Vecchia Pisana non possono uscire a piedi in tranquillità. Anche solo mettere fuori i bidoni della raccolta differenziata diventa un problema. Speriamo quindi che la Città Metropolitana possa ascoltarci e aprire con noi un confronto per trovare soluzioni".

La tragedia del 12 marzo, che è costata la vita a un ciclista e a un motociclista, ha riacceso il dibattito su questa strada protagonista di tanti incidenti. Nell’aprile 2001, qui morirono due ragazzi di 22 e 23 anni, in un frontale fra la loro auto e un’altra vettura. Nel 2010 un uomo di 42 anni morì la notte della vigilia di Natale, mentre rientrava dal lavoro. Nel luglio 2011 rimase ucciso un motociclista di 19 anni e nell’ottobre 2015 un altro centauro di 46 anni. Poi, dal 2017 al 2020 la strada è stata percorribile solo a senso unico alternato per una frana. E complice anche la pandemia, l’elenco delle vittime si è fermato.

Lisa Ciardi