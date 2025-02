Vasca più profonda al centro piscine. Petizione per dire no

Ora arriva anche la petizione contro la decisione della giunta borghigiana di aumentare la profondità della vasca centrale del Centro Piscine Mugello. L’ha promossa un gruppo di utenti mugellani: a loro non piace la scelta di portare a 180 centimetri la vasca da 25 metri. "Questa è l’unica piscina nella nostra comunità – argomentano -, e in essa si svolgono diversi corsi oltre al nuoto e la pallanuoto: il fitness, i diversamente abili, fisioterapia, gestanti, Afa e attività motorie, oltre ai corsi per bambini e anziani", con circa 4.000 iscritti a queste attività". Nella petizione "Diciamo no ai 180 centimetri nel centro piscine del Mugello" si sottolinea che una vasca tutta profonda creerebbe problemi a queste attività, in quanto molti degli utenti hanno paura dell’acqua alta. Con la piscina più profonda "le attività che attualmente si svolgono nella vasca principale sarebbero spostate nella vasca piccola di soli 5x12 metri, creando problemi di spazio e orari. Una grave limitazione per tutti".

P.G.