Variante, continuano le polemiche: "A rischio ci sono 200 milioni"

"Nessuno sembra comprenderlo davvero, ma sulla linea 4.2 della tramvia dalle Piagge a Campi il rischio che stiamo correndo è che l’opera non sia neppure messa a gara, mandando in fumo oltre 200 milioni di euro": a dirlo è il capo gruppo delle liste di centrodestra, Paolo Gandola, che non vuole mettere in conto l’ipotesi "che possa essere archiviato per sempre, il sogno di connettere Campi con Firenze". Siamo di fronte, ha aggiunto, "a un progetto fatto male fin dal principio e sarà difficile che la Conferenza dei servizi possa chiudersi il 20 gennaio. E se anche dovesse arrivare il via libera, saranno così tante le osservazioni, le raccomandazioni e le richieste di modifica e integrazione da dovere tassativamente rispettare da rendere praticamente impossibile realizzare l’opera entro i tempi previsti dal Pnrr. Si corre il rischio che il cantiere non si apra nemmeno visto che l’opera potrebbe non essere messa a gara a causa del mancato rispetto del cronoprogramma". Per poi aggiungere:"Già oggi, infatti, tutte le modifiche richieste hanno fatto sforare di almeno tre mesi il termine richiesto dal Governo per finanziare la realizzazione dell’infrastruttura".

Infine la stoccata all’amministrazione comunale: "Per cercare di evitare il peggio, pare che abbia cambiato un’altra volta idea e sia all’opera per chiedere alla Regione di far fermare la tramvia in piazza delle Nazioni Unite così da abbattere le spese e i tempi di realizzazione ‘esplosi’ negli ultimi mesi proprio a causa degli ipotetici ritardi e dei conseguenti costi aggiuntivi. Un’eventualità e una richiesta già smentita e rigettata più volte da tutti gli enti interessati. Senza contare l’esasperazione dei cittadini interessati direttamente dal progetto".

Pier Francesco Nesti