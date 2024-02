Variante Chiantigiana Cantiere-show. Folla per la posa delle travi dei ponti

BAGNO A RIPOLI

Si comincia a vedere la variante alla Chiantigiana e la posa delle travi dei grandi ponti diventa uno show: la mega gru che ha posato il primo pezzo nella zona di Ponte a Niccheri ha attirato l’attenzione di tanti curiosi e appassionati di cantieri. Un bel numero di cittadini ha assistito alle grandi manovre con interesse e entusiasmo, seppur in uno spazio ristretto per mantenere la distanza di sicurezza. Il lavoro solerte degli operai della ditta Rosi Leopoldo, che cura l’appalto per i 7 chilometri del bypass che permetterà di evitare il centro abitato di Grassina, è stato ammirato e applaudito, tanto che il Comune ha deciso di condividere con più persone questo "spettacolo" cantieristico: lunedì mattina sarà posato un altro pezzo di ponte, stavolta al Borro delle Argille. In questa occasione, promette il sindaco Francesco Casini, "ci sarà uno spazio maggiore per poter accogliere il ’pubblico’ che, ci aspettiamo, sarà delle grandi occasioni, meglio che al cinema!".

Per chi ha voglia di svegliarsi presto e affrontare le prime luci del giorno, l’appuntamento per il varo è alle 8,30. "E’ un’opera di cui si parla da decenni – ricorda Casini -: ora sta finalmente diventando realtà". Il primo progetto della Variante alla Sr 222 ‘Chiantigiana’ è di oltre 50 anni fa. Con 7 chilometri di strada, unirà Ponte a Niccheri fino a sopra l’Ugolino, coinvolgendo in primis il territorio di Bagno a Ripoli, ma anche di Impruneta e Greve. La nuova strada consentirà la riduzione del pesante impatto del traffico sul centro abitato di Grassina: attualmente, nelle ore di punta si registra un transito di 2000 veicoli l’ora nelle due direzioni. La variante, prevedono i progettisti, attrarrà sul nuovo percorso circa 1.200, rendendo più fluido il traffico e consentendo la moderazione della velocità.