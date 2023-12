Vannacci nella "rossa Scandicci", Anpi protesta

di Fabrizio Morviducci

SCANDICCI

Il generale Roberto Vannacci a Scandicci per la presentazione del suo libro, insorge l’Anpi che organizza una contromanifestazione.

La presentazione del libro ‘Il mondo al contrario’ si terrà lunedì prossimo al teatro Aurora. La organizza l’associazione La Martinella di Firenze. Vannacci, in servizio all’Istituto geografico militare fino a pochi giorni fa, quando ha ottenuto il trasferimento a Roma come capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri, non aveva mai presentato il suo libro nell’area metropolitana fiorentina. L’unica presenza in provincia, risale all’ottobre scorso, quando venne invitato a Figline, nel Valdarno fiorentino. Lo ‘sbarco’ a Scandicci ha sollevato un vespaio e la reazione dell’Anpi cittadina.

L’associazione partigiana in una nota ha annunciato una reazione: "La Scandicci democratica, antifascista e antirazzista si indigna e farà sentire la sua voce di protesta".

"Nei confronti dello “scrittore“ – scrive l’Anpi - basti ricordare quello che prevede il testo del giuramento per i militari, che recita: “Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi“. Il suo testo riteniamo vada contro i valori della Costituzione repubblicana". Ma sui social il popolo della sinistra non risparmia strali neanche per il comune; all’Aurora il cui presidente è il capogruppo della Lega, Luigi Baldini, l’amministrazione comunale organizza ormai da anni la rassegna Auroradisera, presentata proprio giorni addietro.

"Dà pensiero – si legge sulla pagina fb, Verso Scandicci 2024 - che in una città come Scandicci di comprovata fede antifascista avvenga una presentazione che dovrebbe essere lontana anni luce dai valori del centrosinistra. Nessuna forma di distinguo da parte del Comune di Scandicci; nessun partito di governo della città ha finora condannato l’evento o dato segno di volerlo fare, dimostrando di prestare più attenzione ai litigi interni per la prossima amministrazione e consiliatura che ai valori del mondo associativo e culturale cittadino".

L’Anpi starebbe preparando per il giorno dell’evento una controiniziativa.

Intanto, è arrivata una smentita della Lega circa quanto diffuso dalla trasmissione Report, domenica sera, e cioè dell’esistenza di un “contratto“ tra Vannacci e il partito di Salvini per la candidatura alle Europee.

Trattativa che, secondo quanto riportato dalla trasmissione di Ranucci, avrebbe compreso un “risarcimento“ a Vannacci in caso di mancata elezione.