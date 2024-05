"Vandalizzato l’omaggio alle donne che sono vittime di violenza". Raid incivile in piazza Donatello

È stato vandalizzato da mano ignota, nella notte, il pannello descrittivo apposto accanto alla panchina bianca, striata di rosso a ricordo della violenza sulle donne, in piazza Donatello. Il pannello recava la scritta ’La panchina su cui siedi è per ricordare tutte le donne che hanno subito e continuano a subire violenza’. Lo denuncia la Cgil Firenze che sottolinea come panchina e pannello erano stati installati qualche mese fa da Flc Cgil e istituzioni. Per la Flc Cgil Firenze si è di fronte a "un fatto increscioso, da non sottovalutare anche perché negli ultimi mesi si sono susseguiti numerosi episodi simili, basti pensare a quanto successo pochi giorni fa in piazza Santissima Annunziata, dove è stata vandalizzata l’installazione che ricorda le donne vittime di violenza. Il fatto è grave e vile ma di certo non ci intimidirà: continueremo a batterci contro ogni violenza sulle donne e quanto prima reinstalleremo il pannello".