Vandalizzata la mostra sulla paglia Scritte offensive, caccia ai teppisti

Scritte offensive e danneggiamenti (foto) alla mostra permanente realizzata sotto i portici di viale Mazzini, nel centro di Signa. Sono state scoperte ieri mattina da alcuni cittadini, dopo essere state probabilmente realizzate nel corso della notte. Le immagini rovinate appartengono alla mostra fotografica dedicata al cappello di paglia, inaugurata nei mesi scorsi in occasione dell’anniversario della nascita di Domenico Michelacci, ideatore di questo tipo di lavorazione. Gli scatti raffigurano alcune donne intente a fare la treccia e altre scene relative alla storica lavorazione dei cappelli. A organizzare l’esposizione era stata la Proloco di Signa, in collaborazione con l’associazione Signa Temporis presieduta da Matteo Mannelli, l’associazione museo della Paglia e il Gruppo Archeologico signese.

"Dispiace molto aver fatto questa scoperta – commenta Matteo Mannelli –, la mostra aveva ricevuto molti apprezzamenti dai cittadini, come quella sistemata nel sottopasso ferroviario. Non a caso avevamo deciso di lasciare stabilmente gli scatti nel centro storico di Signa. L’amarezza è ancora più grande dato che, dalla calligrafia, sembra che a tracciare le parole offensive non siano stati dei ragazzi, ma persone di una certa età". Le foto rovinate con scritte come "ladri" e "disperati" verranno a breve sostituite con nuove immagini.