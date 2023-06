Vandali scatenati alle sedi Lega e FI "Silvio è morto, perché insultarlo?"

Imbrattate le sedi di Lega e Forza Italia in viale Corsica. Scritte ingiuriose contro i due partiti e contro Salvini e Berlusconi. ’Leghisti fuori dai nostri quartieri’. ’Pagliaccio’ su un manifesto col viso del vicepremier e ministro delle Infrastrutture. Immediate risposte anche bipartisan auspicate dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Insultare un morto e gioire per la sua scomparsa bestemmiando: come si può serbare così tanto odio? Mi auguro ci sia una condanna trasversale. Solidarietà ai militanti di FI e vicinanza agli amici della Lega".

Le prime denunce dai consiglieri comunali della Lega secondo i quali tutto sarebbe da ricondurre alle "denunce sull’aumento di occupazioni specie di immigrati irregolari. Ma "se pensano di fermarci con ridicoli atti vandalici non hanno capito nulla della Lega – dicono il commissario Comunale Federico Bonriposi e quelli Comunali e di Quartiere – le reazioni dei soliti ’idioti’ confermano: stiamo lavorando bene in difesa della legalità!

"Per la terza volta in otto mesi la sede della Lega" colpita sottolineano il commissario regionale della Lega Luca Baroncini e il segretario provinciale Federico Bussolin. "Qualcuno ha pensato di ribadire il suo particolare concetto di democrazia". La colpa? "Battersi per la legalità e la sicurezza contro le occupazioni abusive". Per l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi "le sedi dei partiti, che rappresentano la nostra democrazia, dovrebbero essere rispettate e inviolabili. Ma "la mentalità di certi antidemocratici non è cambiata; mi auguro che gli autori siano individuati e puniti". "Ogni atto intimidatorio dev’essere condannato" dichiarano il capogruppo Fdi in Regione, Francesco Torselli, a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e il coordinatore Jacopo Cellai. L’unico sentimento è quello di una grande tristezza per queste persone – commenta il coordinatore di FI Toscana Marco Stella – insultare un morto, è indice di una bassezza che non vale la pena commentare. Immediata la condanna del capogruppo Pd a Palazzo Vecchio Nicola Armentano: "Stigmatizziamo le scritte. Il dibattito politico anche aspro mai può sfociare in toni e atti vandalici e intimidatori". Per Francesco Grazzini coordinatore di Iv "nessuno spazio per vandalismo, violenza e minacce nel dibattito politico". Gli fa eco il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo: "La Toscana è da sempre terra di diritti, aperta a dialogo e confronto. Le differenze di pensiero e di opinione si rispettano. A colleghi, iscritti e simpatizzanti la mia solidarietà e la condanna per questi atti", concetti ripresi dal presidente del Consiglio Comunale Luca Milani.

g.sp.