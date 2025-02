Vandali scatenati al parco: danni ai nuovi giochi

Vandalizzati i nuovi giochi del Parco Curiel di Pontassieve. Imbrattati i muri del parco, peraltro recentemente riverniciati, oltre a molte delle aree limitrofe a quella zona molto frequentata da famiglie e bambini. I vandali hanno danneggiato e imbrattato i giochi con vernice e hanno anche danneggiato i muri circostanti, lasciando scritte e disegni offensivi. L’amministrazione comunale ha già espresso il proprio disappunto per questo atto d’inciviltà, che colpisce una delle aree verdi dedicata all’intera comunità. Polizia municipale e carabinieri sono immediatamente intervenuti, raccogliendo e documentando l’accaduto tramite foto e segnalazioni. Tutti elementi che potrebbero offrire indicazioni utili per arrivare a individuare in tempi rapidi gli autori di questo incomprensibile gesto.

L’amministrazione comunale di Pontassieve ha anche sporto denuncia per danneggiamento di beni pubblici, depositando il documento alla stazione dei carabinieri di Pontassieve. Il Comune procederà adesso con le opportune azioni legali, con l’obiettivo di tutelare il patrimonio della comunità e garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.

Leonardo Bartoletti