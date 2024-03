Vandali in azione. Imbrattato il Comune

Vandali in azione, imbrattato il palazzo comunale. Ieri mattina sono state trovate vaschette per il cibo (usate) e scatolette aperte sulle scale che portano alla terrazza pensile del comune. Rifiuti che poi sono stati abbandonati sul posto. Una situazione assurda che riporta d’attualità l’uso improprio delle scale e della terrazza pensile nel palazzo comunale.

Da tempo l’amministrazione ha firmato un’ordinanza che vieta di fermarsi proprio in questi luoghi. Ma evidentemente non è ancora sufficiente, visto che non solo le persone si fermano, ma usano anche questi spazi per fare i loro comodi.