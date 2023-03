Petardo contro l’associazione islamica, danneggiato l’ingresso

I rilievi dei carabinieri

Pontassieve (Firenze), 11 marzo 2023 – Vandali in azione contro l’Associazione Islamica Valdisieve a Pontassieve.

Nella notte ignoti hanno lanciato un petardo contro l’ingresso dell’associazione in via Palagi, danneggiando la porta e il vetro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontassieve per i rilievi; sono in corso le indagini da parte del Nucleo Operativo.