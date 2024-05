Valzer dei presidi. Qualcuno lo spieghi

Spostare un Dirigente scolastico ad un mese dalla chiusura dell’anno scolastico, assegnargli una scuola e far terminare una reggenza in essere in maniera brusca, per poi adesso ipotizzare forse un’altra nomina in reggenza, chiedere infine ad un Preside già molto impegnato di concentrarsi anche su un’altra scuola dopo il repentino spostamento del Dirigente assegnato.

Tutto questo ad un mese dal termine dell’anno scolastico e senza una motivazione o una spiegazione pubblica, questo quello a cui stiamo assistendo in questi giorni a Firenze. Il Ministero dell’Istruzione, attraverso l’ufficio scolastico regionale, ha il dovere di spiegare il motivo di tale decisione a studenti, famiglie, docenti e dirigenti e vista la situazione, alla città.

Vedere famiglie, studenti, sindacati ad un mese dalla fine della scuola, dall’esame di maturità, dalle fondamentali scadenze sul Pnrr, che manifestano pubblicamente per queste cose fa riflettere e il Ministero, cioè chi ha preso queste decisioni, ha il dovere di spiegare perché le ha prese e perché le ha decise proprio adesso, ad un mese dalla fine dell’anno scolastico.

La scuola, sappiamo bene, non è semplicemente una, pur fondamentale, trasmissione di nozioni, regole e relative verifiche. Rappresenta un percorso educativo e non a caso è a scuola che i ragazzi formano una coscienza critica, crescono e terminano con la “maturità”. Come ogni percorso educativo servono adulti che accompagnino i ragazzi. In tutto quello che leggiamo in questi giorni, sembra che dal Ministero si siano dimenticati di tutto questo.

Con tutto il rispetto di altri settori pubblici e del lavoro che si fa, quando parliamo di scuola dobbiamo utilizzare massima attenzione quando si effettuano cambi e occorrono motivazioni e certezze assoluti prima di farli. Serviva un mese prima della fine dell’anno scolastico cambiare i Dirigenti scolastici di tre scuole, scombussolare la vita di centinaia di docenti, ragazzi e relative famiglie? E tutto senza una motivazione resa pubblica? Attendiamo dal Ministero una spiegazione plausibile.

*Già sottosegretario

al Ministero dell’Istruzione