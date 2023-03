Valori, diritti e doveri da uomini In Comune 214 neo maggiorenni

Nel 2004 a Bagno a Ripoli sono nati 214 bambini che nel corso del 2022 hanno superato l’atteso traguardo dei 18 anni. Oggi il Comune li celebra come maggiorenni invitandoli alle 18 nella sala consiliare. Riceveranno in dono una copia della Costituzione e materiale che li invita a diventare donatori di sangue, per poi essere coinvolti in un confronto con il portavoce del presidente della Regione e delegato alle politiche giovanili e all’innovazione Bernard Dika. "L’iniziativa – spiega il presidente del consiglio comunale Francesco Conti – nasce per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di diventare cittadini a tutti gli effetti, portatori di diritti e di doveri. Nessuno è spettatore passivo, ma parte attiva di una società: nostro compito è fornire servizi e ricordare il nostro ruolo e che la Costituzione è la legge principale su cui questa società si fonda". All’iniziativa partecipano anche il sindaco Casini e il presidente Anpi ripolese Remaschi per ricordare "il sogno di società a cui aspiravano i costituenti e il faro delle modalità con cui gli italiani vivono ancora oggi fondato su libertà, uguaglianza e solidarietà".

Manuela Plastina