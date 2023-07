A Vallombrosa nel ricordo di don Nesi

Vallombrosa (Firenze), 16 luglio 2023 – Il gruppo Amici e Allievi di don Alfredo Nesi ha organizzato all'Abbazia di Vallombrosa, domani – lunedì 17 luglio – un incontro, nel giorno della ricorrenza del centenario della nascita di don Alfredo Nesi, che esercitò il suo apostolato di sacerdote, educatore, missionario, con l'Opera Madonnina del Grappa di Firenze, dal 1947 a Rifredi, sotto la guida di don Giulio Facibeni, dal 1962 al 1982 a Livorno nel Villaggio Scolastico di Corea da lui istituito, e dal 1982 al 2003 nelle favelas di Fortaleza in Brasile.

A Firenze esercitò la sua esperienza pastorale con un metodo fortemente innovativo alla Villa Favard di Rovezzano, e poi a Rifredi, per il rinnovamento della sede della Madonnina del Grappa, voluto da don Giulio Facibeni. Il suo periodo formativo fiorentino fu arricchito da incontri, con Giorgio La Pira, Fioretta Mazzei, Nicola Pistelli. Continuò a frequentare a Barbiana don Lorenzo Milani, che era stato suo compagno di banco al Seminario di Cestello, accomunati da idee e progetti concreti.

A Livorno istituì il primo istituto comprensivo scolastico d’Italia, con asilo, scuole elementari e la nuova scuola media sperimentale, col risultato di azzerare l’abbandono scolastico nel quartiere Corea in cui operava, attività poi riconosciuta con decreto dal ministro della pubblica istruzione Franco Maria Malfatti. Per la prima volta si ebbero il collegio unico dei docenti e i corsi di formazione degli insegnanti: innovazioni riconosciute a don Alfredo, con la Medaglia d’oro al Merito per la scuola, l’arte e la cultura del presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Dal 1992 , continuò la sua Missione nella favela di Jurema Guadalajara, nella sconfinata area metropolitana di Fortaleza, costruendo un Centro socio educacional sanitario, sull’esempio di Rifredi e Livorno, con scuola, corsi di avviamento professionale, servizi ambulatoriali, per “dare la parola a chi non ce l’ha”, come diceva l’amico don Lorenzo Milani e per “dare ai poveri le cose migliori”, secondo don Nesi. Distribuiva oltre 800 pasti giornalmente , e per combattere la monoalimentazione della favela, causa di gravi malattie dell’infanzia, costruì una fattoria, con l’Opera Madonnina del Grappa, per avere carne, latte, frutta fresca, verdure. Per fare questo ebbe aiuto e sostegno, anche economico, da famiglie di spicco della società fiorentina, come i Cecchi Gori e i Pontello.

Lunedì 17 luglio, quindi, nell’Abbazia di Vallombrosa, ci sarà alle 10 la Santa Messa in memoria, per il centenario della nascita sia di don Alfredo Nesi che di don Lorenzo Milani. La solenne liturgia sarà concelebrata da don Riccardo Moretti, dell’Opera Madonnina del Grappa, e dal monaco vallombrosano, don Andrea Benedetto Ferri. Alle 11, nella Sala del Capitolo, seguirà un incontro sulla figura e l'opera di don Alfredo, cui parteciperanno, dopo il saluto dell’abate dom Giuseppe Casetta, Piero Giunti, sindaco di Reggello, Angela Bagni, sindaco di Lastra a Signa, comune di nascita di don Nesi, e l'assessore livornese Andrea Raspanti, con i rispettivi Gonfaloni.

Interverranno, fra gli altri, Francesco Gazzetti, segretario questore della Regione, gli ex allievi di don Alfredo, Carlo Chionne, Giovanni De Peppo e Pio Gianelli, Sandra Gesualdi, vicepresidente della Fondazione don Milani, don Vincenzo Russo, direttore dell’Opera Madonnina del Grappa di Firenze, ed esponenti della Fondazione Nesi e l'associazione Nesi/Corea di Livorno. Sarà presente anche una numerosa delegazione ufficiale di ex allievi brasiliani di don Nesi, giunti a Firenze per questa ricorrenza, guidati dalla professoressa Marta Lucas de Sousa .