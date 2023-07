Vallombrosa celebra il patrono Carabinieri forestali in festa

di Manuela Plastina

Vallombrosa ha celebrato il fondatore del suo ordine monastico benedettino san Giovanni Gualberto nel 950° anniversario dalla morte insieme ai carabinieri forestali di cui è il patrono. Presenti i vertici dell’Arma e delle istituzioni politiche tra cui il comandante generale dei carabinieri generale Teo Luzi, il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino e il questore Maurizio Auriemma; arrivati dal Veneto la presidente della VI commissione regionale Francesca Scatto e il direttore di Veneto Agricoltura Nicola Dell’Acqua. Proprio il Veneto infatti ha donato quest’anno l’olio per la lampada votiva che arde nell’abbazia millenaria. Il sindaco di Reggello Piero Giunti ha sottolineato l’unione indissolubile del Comune e Vallombrosa, "luogo ricco di legami tra terra, ambiente, natura e fede, che fa sentire tutti "vallombrosani" per un senso di appartenenza e condivisione dei concetti di natura e ambiente". Il comandante Luzi ha sottolineato come la foresta sia "culla della tutela ambientale alla cui salvaguardia contribuisce l’operato dei carabinieri forestali. In ambito internazionale possiamo vantare la presenza sul territorio di 7.000 donne e uomini impiegati per la protezione dell’ambiente". La Fondazione San Giovanni Gualberto ha consegnato le borse di studio destinate ad orfani di carabinieri forestali o giovani distintisi negli studi.