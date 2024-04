Vallina e passerella ciclopedonale. Revocati i lavori all’impresa

Con un atto dirigenziale della direzione viabilità della Città Metropolitana, è ufficiale la revoca dell’assegnazione dei lavori per la passerella ciclopedonale di 119 metri che dovrebbe unire Vallina (Bagno a Ripoli) a Compiobbi (Fiesole).

Il cantiere era stato aggiudicato ufficialmente nel marzo del 2022 per l’importo complessivo di oltre 1,7 milioni di euro; la consegna dei lavori risale al giugno 2022.

Il cantiere doveva essere ultimato in 420 giorni, ossia l’8 agosto 2023. Ma si sono interrotti presto (realizzato solo il 25% dell’opera) con tre ordini di servizio mai sottoscritti e rispettati. Nell’atto dirigenziale si parla di promesse non mantenute, mancata comunicazione, "mancanza di volontà a collaborare per la riuscita dell’appalto" e "estrema leggerezza" da parte della ditta che ha vinto l’appalto. Neanche la richiesta del 4 marzo di una soluzione conciliativa è andata a buon fine.

Non resta, dice la Città metropolitana, che la revoca con richiesta di penali. E ora? Bisogna attendere i tempi burocratici per poi procedere al bando di una nuova. Eppure a ottobre scorso i sindaci e la Metrocittà sembravano convinti di poter ripartire entro brevissimo coi lavori. Illusioni: il cantiere riprenderà con un’altra ditta, non si sa quando, e ripartendo da poco più di zero.

