19 settembre 2021 - Classe 1999, Valentina Sanseverino, in arte Vale Lp (Vale la pena), è una delle cantautrici più accattivanti e particolari di questa edizione del talent. Proviene da un piccolo paese del casertano e, quando Emma Marrone le chiede perché sia a X Factor, lei non si fa problemi a rispondere: «Perché voglio passare da un paesino di 8000 abitanti all'Italia intera».

La sua carriera inizia nel 2018, quando fa uscire su SoundCloud una demo di una sua canzone. Nel maggio 2020 pubblica il suo primo Ep e successivamente collabora con il rapper CoCo, tra i più importanti della scena napoletana, nel singolo Non mi capirai mai.

Nel 2021 continua la sua carriera con il singolo Amerika, un brano elettropop che dimostra quanto l'artista si presti a vari generi musicali.



Approda a X Factor con l’inedito Cheri, grazie al quale riesce a superare facilmente le audizioni e poi diventando virale ai Boot camp con una canzone dal testo molto esplicito intitolata Porcella. Così virale che, anche Concita de Gregorio, sul suo editoriale de La Repubblica, le dedica una riflessione: «C’è questo inaspettato ritorno agli anni Cinquanta. Insomma c’è questo simpatico revival per cui dove ti giri ti giri ti imbatti in divieti d’epoca [...] cori d’indignazione per la rivelazione di un amore non suggellato dal sacramento (come, esistono le relazioni extraconiugali? Ma da quando?). Soprattutto l’indignazione insiste sul dettaglio della rivelazione: dai, sì, esistono. Però non si dice, perbacco: il decoro, la reputazione pubblica, sono proprio le basi. Poi, mentre a X Factor si esibiscono adolescenti di aspetto anfibio e bambine con volto di bambola che propongono testi che al cinema sarebbero vietati ai 18 (ma la pubblica decenza – sempre negli Anni Cinquanta ci troviamo - si custodisce al cinema, no? Vuoi mettere quanta gente va al cinema, e quanta invece guarda i bootcamp? Priorità, su) ecco, mentre minorenni in gara si esibiscono a chi la dice più diritta il mondo adulto si interroga chi faccia più brutta figura tra chi tradisce e chi è tradito», riferendosi a lei, tanto da mettere la sua foto sopra all'articolo.

Insomma, il testo di "Porcella" fa scalpore ma, come si dice in questi casi, non esiste buona o cattiva pubblicità, ma solo pubblicità. Vale Lp incuriosisce, la sua musica è magnetica. E quindi, non ci resta che aspettare domani sera per vederla sul palco.