Valditara alla Fortezza blindata Solo applausi dopo le polemiche "Stop all’abbandono scolastico"

"Mi fa molto piacere annunciare che le scuole hanno colto in pieno la sfida del Pnrr: infatti entro il termine del 28 febbraio 2023 le scuole secondarie di primo e di secondo grado hanno presentato ben 3.174 progetti su 3.193 totali sulla dispersione scolastica, per un importo complessivo di circa 500 milioni di euro che sarà autorizzato ed erogato". Accolto dagli applausi dopo le polemiche roventi delle scorse settimane Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito, ha chiuso ieri la convention "Didacta Italia" alla Fortezza da Basso annunciando un massiccio impegno economico del governo per frenare la dispersione scolastica, vera piaga di questi anni. Era blindata per timore di contestazioni ieri mattina l’area congressuale fiorentina ma alla fine tutto è filato liscio. Il ministro – ’colpevole’ secondo gli ambienti della sinistra cittadina, non solo quella scolastica, di ver bacchettato la preside del liceo scientifico Leonardo Da Vinci Annalisa Savino che all’indomani delle botte all’esterno del Michelangelo ad opera di alcuni giovani di destra nei confronti di studenti di opposte idee politiche, aveva diffuso una circolare nel suo istituto in cui metteva tutti in guardia di fronte a possibili recrudescenze fasciste – è arrivato poco dopo mezzogiorno alla Fortezza guadagnando il palco...