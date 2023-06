Valdisieve, Enrico Fiordiponti presenta progetto vincitore al Senato

Importante giornata oggi per la Valdisieve che grazie al gruppo "Perché no?", che si occupa della valorizzazione storica e culturale della zona, farà tappa in Senato, con Enrico Fiordiponti (foto), alle 17 per presentare il progetto vincitore del bando "Siate Presente 2023", finanziato da Cesvot e Giovani Si-Regione Toscana e che riguarda la co-organizzazione del Festival dei giovani dell’Appennino che si terrà il 5 agosto a Collarmele (Aq). Giunto alla sua terza edizione, il primo festival nasce con l’obiettivo di ideare progetti per lo sviluppo territoriale e la lotta allo spopolamento dei centri minori. "C’è un’energia che si sta traducendo in confronti sinergici che stanno portando con l’entusiasmo di noi giovani ad una visione strutturata del futuro delle aree appenniniche. Essere i rappresentanti del Festival dei giovani dell’Appennino per la Toscana, e parlare in Senato di questa grande energia è per la nostra associazione fonte di grande orgoglio e di entusiasmo per le sfide future che ci attendono!", afferma Fiordiponti.