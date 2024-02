Vaiolo delle scimmie, i contagi salgono a 13. I numeri da chiamare in caso di sintomi

Sale a 13 il numero delle persone colpite dal vaiolo delle scimmie (monkeypox) in Toscana. Il primo caro è emerso in provincia di Firenze e la Asl Toscana Centro sta lavorando per capire la possibile origine del contagio ed eventuali punti di contatto con gli altri soggetti infetti. Per i dodici casi precedenti è stato invece già verificato il punto in comune: due feste, avvenute entrambe in provincia di Firenze; la prima organizzata per l’ultimo dell’anno in un locale di Firenze e l’altra nei giorni successivi in provincia. Il primo contagio è stato scoperto nella seconda settimana di gennaio, quando un medico di famiglia del Mugello ha osservato i sintomi e sottoposto ad accertamenti un paziente, poi risultato positivo. Nei giorni successivi sono state verificate le altre positività al vaiolo delle scimmie, relative a undici uomini fra i 26 e i 46 anni, che avevano partecipato alle due feste in questione. Sono tutti in buone condizioni, in isolamento. Al momento due persone contagiate sono in isolamento in provincia di Prato, due a Pisa, uno ad Arezzo e sette in provincia di Firenze. La Regione sta lavorando all’organizzazione della vaccinazione, affidata ai centri delle Malattie infettive delle aziende. Per la nostra area vasta è possibile contattare: Careggi, Sod Malattie Infettive e Tropicali, Piastra dei Servizi, Padiglione 15, pianoterra: 055. 7949425 (Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14); Bagno a Ripoli - Soc di Malattie Infettive 1 Ospedale S. M. Annunziata (ambulatorio sesto piano percorso C): 055.6936512, dal lunedì al venerdì alle ore 11.30-12:30 e 16-18.