Vaiolo delle scimmie, Giani: "In Toscana situazione sotto controllo"

Firenze, 25 maggio 2022 - Vaiolo delle scimmie in Toscana? Per il governatore Giani la situazione “allo stato attuale è assolutamente sotto controllo, sia per l'aspetto quantitativo, la limitatezza dei casi in Italia, sia sotto l'aspetto qualitativo perché laddove è avvenuto, e noi abbiamo un caso ad Arezzo, vediamo che è una patologia che può essere affrontata con gli strumenti della nostra medicina senza preoccupazioni particolari». Nei giorni scorsi in Toscana è emerso il primo caso di vaiolo delle scimmie. All'ospedale San Donato di Arezzo è stato ricoverato un uomo di 32 anni rientrato da una vacanza alle isole Canarie. L’uomo è rientrato in Italia il 15 maggio ed ha presentato rapidamente i sintomi della malattia. I sintomi cui prestare molta attenzione? Lesioni cutanee (vescicole e pustule), febbre, malessere e ingrossamento dei linfonodi.

La maggior parte dei casi attuali di vaiolo delle scimmie in Europa "si è presentata con sintomi di malattia lievi e, per la popolazione più ampia, la probabilità di diffusione è molto bassa". Così Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che ha pubblicato una prima valutazione del rischio della malattia. "Tuttavia, la probabilità di un'ulteriore diffusione del virus attraverso uno stretto contatto, ad esempio durante le attività sessuali tra persone con più partner, è considerata alta", si legge nella valutazione dell'Ecdc.