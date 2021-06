Firenze, 1 giugno - Vaccino per i maturandi anche nella nostra regione. "La Toscana non lascia indietro i giovani”, scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Da sabato 5 giugno sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ ci sarà spazio, dunque, anche per gli studenti che dal 16 giugno affronteranno la Maturità.

Oggi il via nel Lazio

Nel primo giorno di vaccino ai maturandi, nel Lazio si sono prenotati 17mila ragazzi. Con un pizzico di emozione e tanta voglia di tornare alla 'normalità' i giovani si sono presentati negli hub per ricevere la prima dose di Pfizer. «Sono un pò emozionata e felice di vaccinarmi - racconta Gaia, studentessa 18enne arrivando all'hub di Porta di Roma -. Affronterò con più serenità la maturità». D'accordo Luca, un altro maturando, che dice: «Mi sono prenotato il primo giorno disponibile. Non vedevo l'ora. Così possiamo tornare tutti alla normalità e sperare in un'estate più libera». Agli studenti viene consegnata anche una copia della Costituzione italiana, un 'testimone di libertà' in un giorno importante, anche nel loro percorso personale, alla vigilia della Festa della Repubblica.

Vaccini ai ragazzi anche in Campania

Sono partite questa mattina nell'hub di Capodichino le somministrazioni del vaccino anti Covid ai ragazzi tra i 17 e i 20 anni della Campania che dovranno affrontare l'esame di Maturità. Ai maggiorenni viene somministrato il vaccino Johnson & Johnson, ai minorenni sono invece destinate dosi di Pfizer. In Campania sono circa 22mila i ragazzi che hanno aderito alla campagna vaccinale su un totale di 70mila giovani che dovranno affrontare l'esame. A questi 22mila si aggiungono i 15mila della fascia d'età 17-20 anni già iscritti come caregiver o conviventi di fragili.

Un punto mobile di vaccinazione a Palermo

Un Infopoint e un punto mobile di vaccinazione, destinato ai maturandi maggiorenni, sarà allestito mercoledì 2 giugno dalle 9 alle 17 in piazza Castelnuovo, a Palermo. L'iniziativa è promossa dall'Asp di Palermo e dalla Prefettura nell'ambito delle manifestazioni a margine della Festa della Repubblica. Gli studenti interessati potranno presentarsi nella struttura mobile dell'Asp muniti di documento d'identità, tessera sanitaria e certificazione attestante la frequenza dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (o in alternativa compilare un'autocertificazione). "Abbiamo accolto l'invito del prefetto - ha detto il direttore generale dell'Asp di Palermo, Daniela Faraoni, - a partecipare alle celebrazioni per la Festa della Repubblica e ad onorare l'evento con l'allestimento di un Info Point e di un Punto Vaccinale destinato, esclusivamente, ai giovani maturandi maggiorenni, quale simbolo del futuro della nostra Nazione".

Vaccini ai ragazzi anche nelle Marche

La Regione Marche spalanca le porte ai vaccini per i ragazzi delle quinte classi delle scuole superiori che dovranno sostenere l'esame di maturità. Per i 13.600 maturandi marchigiani sono stati progettati dal 2 al 6 giungo i Vax Days, in 15 punti vaccinali regionali. Vi potranno accedere dal 2 al 6 giugno, senza prenotazione, ma seguendo un calendario basato sulle lettera inziale dei cognomi: la giornata finale del 6 giugno sarà aperta a tutti senza neanche il criterio della lettera. Intanto i punti vaccinali si moltiplicano anche nei centri più piccoli, grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale. L'ultimo in ordine di tempo ad aprire i battenti è stato quello di Marotta, ma nei prossimi giorni sono in dirittura d'arrivo Cagli, Urbania, Colli al Metauro, Fermignano, Terre Roveresche e Macerata Feltria, compatibilmente con l'invio dei vaccini.