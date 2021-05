Firenze, 27 maggio 2021 - Un bel traguardo. La Toscana ha superato quota 2milioni di vaccinazioni covid. "Coraggio, Toscana!", scrive il governatore Giani sui social. Continua intanto la campagna vaccinale “last minute” per incrementare la copertura vaccinale, secondo quanto stabilito dal piano regionale. Sempre secondo i dati della Regione, hanno superato i 700mila i toscani che hanno entrambe le dosi del vaccino o che comunque hanno completato il ciclo vaccinale. Nell'ultima settimana le dosi utilizzate sono state 225.683.

L’Asl Toscana Centro ha in programma tre giornate ad accesso libero: venerdì 28 maggio, sabato 29 maggio e domenica 30 maggio. Giornalmente verranno somministrate dalle 8 alle 18 circa 700 dosi di vaccino Pfizer al palazzetto dello sport di Reggello. L'Open Day è dedicato a agli over 60 che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino.

L’Azienda sanitaria raccomanda di recarsi negli hub territoriali soltanto all’orario stabilito durante le tre giornate ad accesso libero per evitare assembramenti all’ingresso.