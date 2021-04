Firenze, 24 aprile 2021 - La vaccinazione è destinata a tutti, ma procede a fasi. Prima di provare a richiedere la dose è opportuno informarsi sulle categorie ammesse. La campagna, in Toscana, è partita dagli ospiti delle Rsa (anziani e disabili), dagli operatori sanitari e dai volontari dell’emergenza-urgenza.

In una seconda fase sono stati ammessi gli over 80 e alcune categorie (personale scolastico, forze dell’ordine e addetti del comparto giustizia). A oggi sono quattro le categorie vaccinabili: over 80 (Pfizer), anziani fra i 70 e i 79 anni (AstraZeneca e Pfizer se disponibile) e soggetti fragili (Moderna o Pfizer), in attesa della vaccinazione agli over60.

Over 80

Per i più anziani la vaccinazione è iniziata dai medici di famiglia: in questo caso si attende la telefonata del dottore. Da poco è stata aggiunta la prenotazione sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it con appuntamento nei grandi hub o negli ambulatori Asl. Attivata anche la prenotazione telefonica "ProntoVaccino", numero verde 800.117744.

Over 70

Anche per i nati dal 1941 al 1951 (80 anni non compiuti) è disponibile il sito prenotavaccino.sanita.toscana.it Da sapere che la casella diventa ‘verde’ solo quando arrivano nuove dosi e che spesso dall’apertura alla chiusura passano solo poche ore a dimostrazione dell’altissima richiesta.

Super fragili

Un’altra categoria sul portale regionale è quella dei fragili. Sono stati divisi in due categorie, A e B. In base a una prima mappatura (che copre solo parte del totale), nella A risultano circa 19.652 persone affette da patologie oncologiche, malattie autoimmuni e immunodeficienze primitive, neurologiche o che hanno avuto un trapianto di organo o cellule staminali emopoietiche. Nella B (46.378 persone) rientrano diabetici, malattie cerebrovascolari, cardiocircolatorie, epatiche e respiratorie, disabilità, grave obesità, Hiv, sindrome di down, emoglobinopatie, morbo di Addison, fibrosi cistica e panipopituitarismo. Chi rientra nella categoria A viene contattato telefonicamente dagli ospedali o dalla Asl. Il gruppo B può prenotarsi sul portale in base alle dosi.

Caregiver

La Regione ha inviato oltre 2.300 sms a genitori di ragazzi sotto i 16 anni con disabilità e gravi problemi di salute, che non possono essere vaccinati. In attesa gli altri caregiver, che in parte si erano già registrati sul portale: per chiamarli la Regione aspetta ulteriori dosi.