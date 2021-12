Firenze, 17 dicembre 2021 - Torna nelle aule di giustizia il tema della vaccinazione anti covid ai minori. A dare notizia di una recente decisione del Giudice Tutelare per i minori del Tribunale di Firenze, è Gianni Baldini, avvocato aretino presidente dell'associazione Matrimonialisti della Toscana. Si tratta di un caso che riguarda un cosiddetto "piccolo minore", il figlio della coppia in questione ha 13 anni. A essere non favorevole alla vaccinazione in questo caso era la madre. Il padre invece era favorevole e visto il disaccordo ha dovuto ricorrere in giudizio.

Il decreto del Tribunale attribuisce quindi al solo padre del minore la decisione sulla vaccinazione anti covid, visto che "dai documenti prodotti non emerge che il minore abbia alcuna patologia tale da consigliare una maggiore prudenza nella somministrazione del vaccino." La coppia ha altri due figli di 6 e 9 anni, la madre ha annunciato che presenterà ricorso contro questa decisione.