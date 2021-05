Firenze, 19 maggio 2021 - Da ultimi della classe a quasi primi. Del resto, a dirlo è stato ieri il commissario Figliuolo. La Regione Toscana ha ormai ingranato la quinta sul fronte delle vaccinazioni. La nostra regione sta seguendo alla lettera il piano nazionale predisposto dal governo. L’11 maggio scorso abbiamo superato quota 1 milione, con l’obiettivo di arrivare all’immunità di gregge a settembre. Se le agende sono ora aperte per i quarantenni, la Regione è al lavoro per concludere un accordo coi medici di famiglia in modo da immunizzare tutti gli over 60 che ancora non hanno ricevuto la loro prima dose.

Ieri si sono riaperte le prenotazioni per le persone fragili e con comorbidità, cioè affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19, con età compresa tra i 18 e i 50 anni.

CHI SI PUO’ VACCINARE

Da lunedì scorso si è riaperta la finestra per i caregiver. Prosegue poi la campagna dedicata agli over 70. Per chi ha più di 80 anni, dopo gli intoppi iniziali sono arrivati gli ottimi risultati. Ormai, in questa categoria, il 96,6% ha avuto la prima dose. Più dell’87% ha terminato il ciclo vaccinale. Dal 5 maggio scorso il portale regionale è stato aperto, per la prima volta, ai 65-69enni (i nati tra il 1952 e il 1956) e ai 60-64enni. È ormai stata completata la vaccinazione degli ospiti delle Rsa. E prosegue a grandi passi quella per immunizzare tutto il personale scolastico e universitario, oltre al personale delle forze armate e di polizia. Continua poi la vaccinazione del personale sanitario e sociosanitario. Le persone con elevata fragilità, caregiver e conviventi devono poi registrarsi sul portale e presentarsi il giorno dell’appuntamento con tutta la documentazione necessaria.

Resta infine la possibilità di essere ‘riservista’ per i centri vaccinali raggiungibili entro mezz’ora dalla chiamata. In questo caso, bisogna entrare sul portale di prenotazione nella categoria di appartenenza, inserire i dati anagrafici richiesti e cliccare sul tasto R per quei centri vaccinali facilmente raggiungibili dove è esaurita la disponibilità di vaccini prenotabili. Sarà inviato un sms di conferma. Nel caso in cui a fine giornata avanzino dosi di vaccino, i “riservisti” saranno contattati telefonicamente e potranno raggiungere entro 30 minuti il punto vaccinale prescelto. L’iscrizione alla lista di riserve non preclude comunque una successiva prenotazione presso un punto vaccinale disponibile.

Vaccini Covid, agende aperte per i nati nel 1976 e nel 1977

Agende aperte sul portale online regionale, dalle 17 di oggi, mercoledì 19 maggio, per i nati nel 1976 e nel 1977 (45 e 44enni). La campagna di vaccinazione per la categoria dei quarantenni procede, lo ricordiamo, per biennio anagrafico: possono prenotare due classi di età per volta. Domani, giovedì 20 maggio, potranno prenotare la vaccinazione i nati negli anni 1978 e 1979 (43 e 42enni) ed infine, venerdì 21 maggio, i nati nati nel 1980 e nel 1981 (41 e 40enni), andando così a completare l’intera fascia anagrafica degli over 40. Per ciascun nuovo biennio anagrafico le agende apriranno ogni pomeriggio, alle ore 17.

Vaccini, nuove dosi per i nati dal 1952 al 1961

«Sono disponibili nuovi vaccini per le persone nate dal 1952 al 1961 sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it». Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

COME SI PRENOTA IL VACCINO E QUALI SONO GLI HUB

Per prenotare la propria dose bisogna collegarsi al portale della regione prenotavaccino.sanita.toscana.it e seguire le istruzioni. Crescono intanto i punti in cui ci si può vaccinare. Oltre agli ambulatori medici, aperti per questo servizio per gli over 80, ci sono tre centri vaccinali a Scandicci, alla Casa del Popolo di Grassina e a Pontassieve. Ancora, citiamo il centro espositivo di Calenzano, il palazzetto di Reggello, l’autodromo del Mugello, Palazzetto di Dicomano, Palasport di Fucecchio, centro Polivalente di Certaldo, Circolo S. Biagio a Pistoia, Palaterme di Montecatini. Qui l'elenco di tutti i punti vaccinali: https://www.regione.toscana.it/-/dove-vaccinarsi