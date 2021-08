Firenze, 16 agosto 2021 - Ecco alcune indicazioni utili a chi ha ricevuto la sua prima dose di vaccino anti-Covid in un'altra regione.

Per garantire il completamento del ciclo vaccinale ai cittadini residenti o domiciliati in Toscana che avessero fatto la prima dose del vaccino in altra regione, è possibile prenotare la seconda somministrazione telefonando ai seguenti numeri corrispondenti alle aziende sanitarie territoriali competenti:

Toscana centro 055 545454 (tasto 1)

Toscana nord ovest 0585 498008

Toscana sud est 800432525