Vacanze estive per gli anziani. Tariffe scontate grazie al Comune

Dopo decenni, il Comune di Fiesole torna a organizzare le vacanze estive per gli anziani over 65 autosufficienti. A tariffe agevolate e quote di partecipazione calcolate su base Isee, gli amanti del mare possono scegliere di trascorrere quindici giorni a Igea Marina in Romagna. In alternativa c’è il monte Amiata con l’Abbadia San Salvadore sull’Amiata oppure Abano terme.

I soggiorni si terranno, a seconda della destinazione, dal 29 giugno al 3 agosto e comprendono viaggio in bus e accompagnatore, pensione completa, servizio spiaggia o termale, serata a tema e assicurazione medica. Le iscrizioni si potranno effettuare tramite moduli on line sul sito del Comune di Fiesole a partire da martedì 4 marzo.

"Abbiamo messo in campo 50mila euro – ha dichiarato la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti – per offrire alle persone oltre i 65 anni, che rappresentano un’ampia fetta della nostra popolazione residente, soggiorni vacanza a prezzi calmierati in un periodo come quello estivo in cui l’anziano subisce maggiormente il peso della calura e della solitudine sociale e personale. Questi servizi – prosegue - contribuiscono ad assicurare un periodo di benessere psico fisico per i più fragili. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo portata avanti dalla nostra amministrazione e ci auguriamo – conclude Scaletti - di ricevere molte adesioni".

D.G.