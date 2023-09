Usano le auto parcheggiate in strada come camere da letto, denunciati L’operazione della polizia municipale

Hanno forzato gli sportelli per usare le auto parcheggiate come camera da letto. E proprio lì li hanno trovati gli agenti della olizia municipale intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa. La scoperta risale a qualche giorno fa. Una pattuglia del Reparto di Porta Romana è intervenuta in lungarno Santa Rosa per accertamenti su alcuni veicoli in sosta nei pressi della sede dell’Azienda sanitaria. All’interno della prima auto hanno trovato un cittadino straniero senza documenti. Dal fotosegnalamento è risultato un nordafricano di 28 anni, già identificato da altre forze dell’ordine e non in regola con la normativa sull’immigrazione. Nel secondo veicolo dormiva un giovane che ha mostrato agli agenti un documento di identità sempre di un paese nordafricano ma non il permesso di soggiorno. Anche per lui è scattato il fotosegnalamento da cui è emerso che si trattava di un 25enne già identificato in precedenza da altre forze dell’ordine e anche lui non in regola con la normativa sull’immigrazione. L’auto è stata rimossa e portata in depositeria sotto sequestro perché non assicurata. Anche il terzo veicolo, occupato da altre due persone in possesso di documenti e di permessi di soggiorno regolari, è risultato privo di copertura assicurativa e quindi è stato rimosso e sequestrato. I due giovani non in regola con le norme sull’immigrazione sono stati denunciati.