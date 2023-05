Urne cruciali per Fossi (e il Pd)

Poi arriva l’exploit Elly a far scordare il voltafaccia e Fossi diventa il colonnello della (ancora) rossa Toscana. Non ruba il pallone ai bonacciniani (Giani e Nardella in testa) ma indica il nuovo corso. Dalla sanità ai migranti, tasto dolente che spacca all’interno. Il Governatore fa retromarcia, Biffoni attacca, Nardella tergiversa.

Eppoi ci si mette pure il rottamatore Renzi a far saltare i nervi: alleato in Regione e Comune stavolta strizza l’occhio a quel Nucciotti che balla da solo per la poltrona di primo cittadino. Insomma niente di nuovo nel panorama di un Pd frastagliato e alle prese con ill consueto valzer di volti e di idee.

Tanto che Fossi, in più occasioni sbotta: "Il senatore deve decidere da che parte stare".

A Campi per esempio è chiaro che non viaggia con il Pd (se è per questo neanche la Sinistra) e all’orizzonte si profila la partita delicata di Firenze, dove capire chi è con chi, o contro chi, sarà fondamentale. Ma il voto della Piana è interessante anche guardando a destra: ognuno per sé, con Montelatici che tallona lo sfidante del Pd, Fabbri.

E se sarà ballottaggio bisognerà capire dove confluiranno gli altri voti.

I riflessi di una calda primavera politica arrivano alle porte del capoluogo per i tre temi bollenti che il nuovo sindaco si troverà ad affrontare. I migranti bambini e il caso San Donnino che ha portato a una sollevazione popolare sulla sicurezza ma a un passo dall’apertura delle urne ecco la soluzione (spot): i ragazzi terribili all’Osmannoro. Meno facile risolvere gli altri grattacapi: la nuova pista dell’aeroporto di Peretola (non la vuole nessuno dei cinque candidati nonostante i rispettivi vertici siano d’accordo, governatore compreso) e il buco nero dell’ex Gkn. La lotta sta per compiere due anni ma il malato sembra entrato in agonia. Degli oltre 400 operai ne sono rimasti meno di duecento tra lo zoccolo duro del Collettivo e i fuoriusciti che hanno bussato alla Fiom chiedendo aiuto. Un segnale che il nuovo inquilino non potrà sottovalutare.

Tutti contro tutti, insomma, ma con un candidato più degli altri sulla graticola. Fossi, appunto. E l’attenzione generale rivolta a un voto che sembra già condizionare l’esito delle elezioni fiorentine. La politica, si sa, è gioie e dolori.