"Urgono chiarimenti sui costi"

"Ho chiesto di approfondire in Commissione controllo il progetto della Terza Torre e di avere informazioni precise sull’uso del patrimonio della Regione". A dirlo Alessandro Capecchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione controllo. "Vogliamo avere dati chiari sul progetto – prosegue - sui costi e anche sulla presunta razionalizzazione delle spese. Se l’opera verrà finanziata con un mutuo infatti costerà più di quanto stimato. Lunedì ascolteremo i tecnici e porremo, oltre al tema della Terza Torre, anche quello del Creaf di Prato". C’è poi, anche per Fdi, il tema dell’altezza dell’edificio. "Dalle poche immagini abbiamo avuto l’impressione di un’opera mastodontica – prosegue - fuori scala rispetto al contesto e che comunque, contando 350 postazioni, rischia di non risolvere del tutto il problema di unificare gli uffici, neppure sommando le altre due torri esistenti. C’è poi una questione forse più simbolica, ma comunque rilevante: con questo progetto la giunta si allontanerà dal Consiglio regionale, che resterà in centro, nella sede attuale. Ci sembra un ulteriore segno di uno strapotere e della scelta di lasciare l’assemblea toscana fuori da una dialettica quotidiana. Infine mi chiedo se sia giusto togliere dal centro storico un’altra funzione, per poi creare un museo a Palazzo Strozzi Sacrati".

Proprio sui rischi dello svuotamento del centro punta anche il coordinatore cittadino di Fdi, Jacopo Cellai. "Ci chiediamo se sia giusto continuare ad allontanare funzioni importanti dal cuore della città – dichiara – per poi lamentarci di come la residenza stia scomparendo a favore della sola locazione turistica. Tenere in centro uffici strategici è un modo per renderlo vivo e frequentato da chi ci lavora o deve accedere ai servizi".