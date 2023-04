Urbanoclastìa I ‘buchi neri’ della città

Francesco

Gurrieri

C’è una snella e vivace rivista settimanale online (Maschietto Editore), ‘Cultura Commestibile’, molto attenta alle oscillazioni culturali della nostra città. In un recente numero è apparso una sorte di regesto delle ‘incompiutezze’ urbane, da considerarsi veri e propri buchi neri che umiliano le belle cose all’intorno. Si dice che vi siano molti modi di distruggere la città, essendo questa una stratificazione culturale formatasi nel tempo, con sedimentazioni delle varie generazioni, come ci hanno insegnato Lewis Mumford, Fustel de Coulanges, Ludovico Quaroni, Leonardo Benevolo. Di conseguenza, ogni demolizione o alterazione, ma anche ogni incuria e abbandono fisico, possono essere non meno deturpanti e umilianti delle distruzioni. E costì, ecco ricordare una serie di casi che, nella nostra Firenze, possono configurare una vera e propria ‘iconoclastìa’. Buchi neri decennali, ventennali ed oltre. Così, quelli ricordati, possono costituirsi in un utile pro-memoria per amministratori e noi tutti. A cominciare da San Salvi che ebbe un primo Piano di Recupero (mai realizzato) negli anni ’80; il Meccanotessile dove doveva sorgere il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea; il complesso di Santa Maria Novella, dall’incerto destino, con un fragile e affrettato Museo della Lingua Italiana; le grandi Caserme dei Lupi di Toscana, Perotti e l’Ospedale militare di San Gallo; di Sollicciano si parla ma non si predispone nemmeno una soluzione progettuale; si tace di una soluzione concreta per la Moschea; non si insiste sulla umiliante novella dello stento della Loggia Isozaki, che non si vuole affrontare per viltà nonostante siano state stanziate le risorse; si tace dell’inverosimile Nuova Pista di Peretola, che ruota, si allunga e si accorcia ed altro ancora. Né si manca di accennare alla beffa dei ‘volumi zero’ pensando a ciò che ci aspetta con le edificazioni dell’area delle ex Officine ferroviarie dietro il Museo del Maggio e le nuove Torri della Regione, appena annunciate: alla faccia dei volumi zero, su cui qualcuno ci fece la sua campagna elettorale!