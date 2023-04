Urbanistica e veleni Solidarietà bipartisan al consigliere Palagi

La notizia che il Comune di Firenze si è rivolto alla procura perché il consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi aveva rivelato informazioni riservate sul piano strutturale ha creato diversi malumori all’interno delle opposizioni. Proprio Palagi si è "stupito" della procedura, ora archiviata, "perché non ne eravamo a conoscenza. L’accusa sarebbe stata una diffusione impropria di informazioni avute nell’esercizio della nostra funzione. Insomma avremmo detto cose che non potevamo dire. Da quattro anni svolgiamo le nostre funzioni con grande trasparenza e non c’è la minima intenzione di cambiare comportamento. Ci muove solo un interesse pubblico, politico, a tutela della città". Palagi e la consigliera comunale di Spc Antonella Bundu hanno invitato "tutte le persone che hanno interesse per la ‘cosa pubblica’ a non farsi spaventare, qualsiasi sia la collocazione politica a cui appartengono. La funzione di controllo di chi siede in Consiglio è fondamentale e, a un anno dal voto, ci sentiamo di ribadire l’importanza di comprendere quale sia il nostro ruolo. Ci impegniamo a ottenere spiegazioni, pensiamo di doverlo al Comune stesso". Per consiglieri del M5s a Palazzo Vecchio Roberto De Blasi (capogruppo) e Lorenzo Masi "il fatto" è "grave e senza precedenti. Ci chiediamo quale potesse essere il danno a carico della Direzione Urbanistica e di Palazzo Vecchio circa la citata divulgazione degli atti riguardanti lo sviluppo urbanistico cittadino durante la fase istruttoria del Piano Operativo. Ci è parso un atto intimidatorio in contrasto con i principi democratici del nostro ordinamento, siamo Consiglieri comunali che non solo hanno il diritto ma, soprattutto, il dovere di vigilare sull’operato del governo della città".

"Palagi è uno che lavora tanto ed è serio – ha detto il capogruppo di Fdi Alessandro Draghi -. E’ un diritto del consigliere comunale secondo il regolamento avere informazioni sulla macchina comunale, come è sua responsabilità gestire le informazioni riservate e la privacy". Per Ubaldo Bocci, capogruppo del gruppo Centro, "pur essendo politicamente lontano da lui anni luce posso dire che è una persona appassionata, seria e sempre rispettosa delle regole", controcorrente il capogruppo Lega Federico Bussolin: "Non capisco tutto questo stupore di Palagi circa le azioni del Comune – ha detto -. Lui stesso presentò esposto al prefetto per alcune mie dichiarazioni e l’ho dovuto scoprire dai giornali. Per me vale un principio: alla politica si risponde con la politica".

Niccolò Gramigni