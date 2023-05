Firenze, dall'11 maggio torna l'Urban Food Festival

Firenze, 9 maggio 2023 – Dall'11 al 14 maggio torna, nel Quartiere 5, al centro San Donato di Firenze, la quinta edizione di Urban Food Festival in via Forlanini 1. Si tratta di quattro giorni di festa per tutta la famiglia, organizzati dall'associazione culturale 'Fumetti e Dintorni' con il patrocinio del Comune di Firenze.

Una manifestazione carica di allegria e divertimento che dal 2018 allieta le famiglie fiorentine con canti, balli, street food con pietanze in arrivo da tutta Italia ed oltre.

Quest’anno al Uff si potrà trovare la cucina vietnamita, gli hamburger, anche di cinghiale, gli hot dog, i panini con salsiccia e patatine, i cannoli e gli arancini siciliani, la cotoletta alla milanese nel panino, patate fritte a spirale ed in tanti modi sfiziosi e hot dog gourmet, arrosticini abruzzesi, pollo fritto alla marchigiana, piadina e cappelletti romagnoli, panini con specialità dalla lucchesia anche vegani e vegetariani, aperitivi spritz, pizza e sfiziosità napoletane oltre a dolci partenopei, taralli e olive pugliesi, birra artigianale e mercatino vintage con dischi in vinile, cd, fumetti, compresi i manga, pokemon, figurine, Subbuteo (sabato e domenica), giochi vintage, Dvd, Play Station, vecchie consolle Nintendo.

Nei banchi di musica si potranno trovare i cantautori preferiti, i personaggi più amati e l’abbigliamento vintage, i jeans firmati, le borse, le Barbie, ma anche quadri e, la novità di quest’anno, la presenza di un banco proveniente da Porta Portese a Roma.

Non potranno mancare bigiotterie, pietre che si abbinano ai segni zodiacali. Sul palco poi, in collaborazione di Asc e Msp si alterneranno scuole di varie discipline di ballo che coinvolgeranno i presenti anche con corsi dimostrativi, dalla samba, alla danza del ventre, dallo swing alla zumba passando per le danze irlandesi e tanto altro. Ci saranno esibizioni di tamburi giapponesi e scuole di judo e karate e la sera, tempo permettendo, musica dal vivo fino alle 22.30.

Nic. Gra.