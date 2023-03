Ups: "La nuova sede dei vigili è una priorità, non uno slogan"

"Dopo anni di annunci a Signa manca ancora la nuova sede della polizia municipale". A dichiararlo, Gianni Vinattieri e Simone Lulli, rispettivamente capogruppo e consigliere di Uniti per Signa. "Dall’inizio della corrente consiliatura, nel giugno del 2019 – dicono – in ogni documento di programmazione e in ogni relazione sull’attuazione dei programmi, è stata ribadita dalla giunta la necessità di una nuova sede per i vigili. Un’esigenza che, come era stato spiegato, nasceva dalla situazione dell’attuale struttura, ormai vecchia di oltre 20 anni, e non più in grado di rispondere alle normali esigenze di un ufficio pubblico, né di garantire l’accesso di portatori di handicap o la giusta riservatezza. Infine, i veicoli di servizio non hanno un adeguato riparo. Nel novembre 2019 – proseguono i consiglieri di Ups – fu presentata un’interrogazione consiliare a cui il sindaco rispose dicendo di aver individuato un’area in via La Pira, con una previsione di spesa di 500mila euro e conclusione dei lavori nel 2021". I cantieri, però, non sono mai partiti. "Non solo – proseguono Vinattieri e Lulli - ma la giunta ha deliberato una procedura a evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di altri locali, per accelerare i tempi. E invece dalla previsione della conclusione dell’iter nel 2021 siamo arrivati al 2023 con un nulla di fatto. Ma nel frattempo, la giunta ha impegnato 2,5 milioni di euro per l’acquisizione di Villa San Lorenzo, 600mila per una sala polivalente e 500mila per l’ex villaggio artigiano. È l’insostenibile inversione delle priorità della giunta".

Li.Cia.