Uova di Pasqua ai bambini speciali di mezza Toscana

Uova solidali per l’associazione Tuscany Motors. La realtà, che ha da poco la sede a Calenzano, ha donato le uova di Pasqua ai reparti di Pediatria dell’Ospedale Nuovo di Borgo San Lorenzo, alla casa famiglia "Piccoli Passi" di Monsummano, alla Caritas di Vaiano e ad altri bambini speciali di varie province toscane. "Non ci siamo posti limiti – spiega Pietro D’Amore, socio fondatore del gruppo – nell’ampliare il nostro raggio d’azione. Abbiamo voluto mostrare la nostra vicinanza ai più piccoli con il socio Fabio Lo Jacono e la nostra mascotte Dante". La donazione rientra fra le finalità dell’associazione che si occupa anche di accompagnare persone a fare visite o la spesa in auto d’epoca. Precisa D’Amore: "Il nostro servizio è anche quello di condividere passioni e valori mettendo a disposizione auto e moto d’epoca e facendo del sorriso la nostra arma migliore".