Firenze, 5 ottobre 2018 - Nel pomeriggio c'è stato un atto di vandalismo contro la sede del Nuovo Pignone di Firenze, società di proprietà del gruppo statunitense Baker Hughes, a Ge company.

Una quindicina di persone col volto coperto da cappucci ha gettato dalla strada uova riempite di vernice contro uno degli edifici dello stabilimento, imbrattandone la facciata. Sull'episodio sono in corso indagini della polizia. In base ai primi accertamenti, gli autori sarebbero militanti di un collettivo studentesco, che in mattinata aveva organizzato un corteo contro il razzismo che ha sfilato per le strade della periferia cittadina.