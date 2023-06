Uomo di 60 anni investito e ucciso sull'A1 tra Firenze e Scandicci

Tragedia sull’A1 poco dopo le 18,30 di ieri. È qui che nel tratto compreso fra il bivio A1-A11 e Scandicci in direzione Roma all’altezza un uomo di 60 anni, originario della provincia di Arezzo, è stato investito e ucciso da un mezzo pesante. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale ma, in base a una prima ricostruzione sembra che l’uomo sia stato colpito dopo aver fermato il proprio mezzo nella piazzola di sosta. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Disagi anche per la circolazione con circa 7 chilometri di coda che si sono formati subito dopo in direzione Roma.