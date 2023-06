Uomo accoltellato a Scandicci, indagano Carabinieri e Polizia Municipale

Ai medici di Torregalli ha raccontato di essere stato accoltellato nel quartiere di Vingone. Sono ancora tutti da delineare i contorni della vicenda che ha visto protagonista un uomo di 46 anni, residente a Scandicci, ricoverato al nuovo San Giovanni di Dio nella tarda serata di ieri. L’uomo, di origine straniera, era stato raccolto dai volontari dell’ambulanza, chiamata a intervenire in via dei Ciliegi a due passi dalla scuola per cani guida della Regione Toscana, per una richiesta di soccorso urgente. I volontari dopo averlo medicato l’hanno portato all’ospedale, ed è dal pronto soccorso che, secondo protocollo, è stato dato l’allarme alle forze dell’ordine, Carabinieri di Scandicci e polizia municipale. In base a una prima ricostruzione, il quarantaseienne sarebbe stato aggredito con un taglierino a seguito di un litigio con un connazionale, riportando varie ferite da taglio, fortunatamente in buona parte superficiali. Non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Scandicci stanno portando avanti le indagini per capire in quale contesto sia maturata l’aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.