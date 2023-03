Uomini ’bifolchi’ ai fornelli

di Andrea Settefonti

L’antica cucina della Fabbriceria del Santuario di Pietracupa risalente al 1400 accoglie i preparativi dei cuochi del paese per il pranzo dei bifolchi. Dove allestiranno il tradizionale menù rimasto intatto nel corso dei secoli e dove a prepararlo saranno rigorosamente soltanto gli uomini. Una tradizione di ispirazione religiosa tenuta in piedi dai cittadini di San Donato in Poggio per quello che è uno dei riti del pranzo tra i più antichi della Toscana. Tutto è come un tempo. Dall’utilizzo delle pentole originali alla realizzazione artigianale della ricetta, alla gioia della convivialità. Tutto com’era in uso nel Cinquecento. Oggetti, tradizioni, segreti culinari, mai dispersi, conservati nel tempo dalle testimonianze e dall’impegno del volontariato di San Donato in Poggio, tornano alla Fabbriceria di Pietracupa. Che porta avanti con passione e impegno la tradizione del pranzo dei Bifolchi.

"Dalla cura e dalla preparazione del pranzo – dice il sindaco David Baroncelli – che avviene dalle 6 del mattino prendono vita i valori e l’impegno di una comunità che rispetta il passato e si adopera per non disperdere quello che è considerato un patrimonio importantissimo della storia e della cultura religiosa che permea in molti aspetti il nostro territorio".

Valori che si trasmettono di generazione in generazione e che almeno 200 persone ogni anno, in due occasioni diverse, a marzo e settembre, si ritrovano per rinnovare l’appuntamento. Come quello del 19 marzo, domenica, dalle ore 13, quando si potrà pranzare con antipasto tipico toscano, penne al ragù di macinato battuto a coltello, stracotto con contorno di piselli e fagioli all’uccelletto, cantuccini e vinsanto. La Fabbriceria del Santuario di Santa Maria delle Grazie di Pietracupa è l’ente che gestisce il santuario, presieduto da Marco Iodice.

Tanti i volontari giovani e adulti che da anni si occupano del pranzo, nel ruolo di cuochi e volontari, come Gianni Biagini, Piero Rodani, Gianni Cini, Germano Semplici, Paolo Melani, Emiliano e Danilo Parti, Giancarlo Lazzeri, Fabrizio Martinelli, Francesco Matteuzzi, Giuseppe Lenzi, Lorenzo Stefanelli, Filippo Sarri. La tradizione del pranzo nasce con una tradizione religiosa che risale al sedicesimo secolo quando si celebrava la Festa dei Bifolchi durante la quale erano soliti offrire alla Madonna di Pietracupa dell’olio nel mese di marzo e una cesta di grano a settembre. In cambio ricevevano un lauto pranzo a base di carne.