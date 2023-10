"Un'Opera per Zeffirelli: Galliani omaggia il grande regista"

Dal 28 ottobre al 30 novembre, la Fondazione Franco Zeffirelli, in collaborazione con l’associazione artMacs e l’Associazione culturale Maestro, performing Artists from Zeffirelli Foundation e con il patrocinio del Comune di Firenze presenta "Un’Opera per Zeffirelli", l’installazione realizzata da Omar Galliani in omaggio al grande regista-scenografo nel centenario dalla nascita. Il titolo del progetto gioca sul doppio significato della parola ’opera’ in ambito artistico: da un lato le opere liriche di Zeffirelli, entrate a far parte della storia dello spettacolo e dell’immaginario collettivo, dall’altro le opere d’arte di Galliani, capaci di rinnovare e reinventare la grande tradizione del disegno italiano, portandola a una dimensione monumentale. Un’opera – la “Madama Butterfly” di Puccini – è inoltre il soggetto cui Galliani si ispira per rendere omaggio al registra.