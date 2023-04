Un’Opera da applausi Duomo, campanile, museo e Cupolone triplicano le visite

Visitatori quasi triplicati rispetto al 2021. Sono numeri da brindisi quelli dei ticket staccati nel 2022 dall’Opera del Duomo di Firenze e presentati insieme al bilancio annuale. Le visite a Duomo, cattedrale, cupola, battistero, campanile di Giotto e museo sono state infatti 1 milione e 124.358 a fronte dei 493.796 del 2021. Segnale di un ritorno alla normalità, come osservano gli stessi vertici dell’Opera. "In questo ambito – spiegano – un evento importante dell’anno trascorso è stato, a marzo, la riapertura ai turisti della Cripta di Santa Reparata, dopo più di due anni dalla chiusura". Tra i traguardi che l’Opera del Duomo rivendica c’è anche la rivoluzione nel sistema di bigliettazione che "unitamente alle significative presenze turistiche – aggiungono – ha permesso di generare quei flussi reddituali e finanziari strumentali ad assicurare il perseguimento degli obiettivi principali dell’ Opera di Santa Maria del Fiore". Il boom di visite infatti è frutto anche dei biglietti unici che hanno rimpiazzato quelli singoli legati alle norme anti-pandemia.

Ampio spazio, nello stesso bilancio, è riservato alle attività di restauro e manutenzione dei monumenti, una delle principali finalità statutarie dell’ente, con approfondimenti sui principali interventi realizzati nel corso del 2022. Il bilancio annuale contiene inoltre un approfondimento sulle buone pratiche ambientali dell’Opera, dalla gestione dei rifiuti alla raccolta dell’acqua piovana. Bene anche il fronte del gradimento da parte dei visitatori. A parte di loro infatti, da agosto a dicembre scorsi, è stato indirizzato un questionario per raccogliere informazioni relative all’esperienza di visita e sull’impatto sociale percepito a seguito della visita. Il questionario, inviato via mail e in quattro lingue, registrando 500 risposte. Altre 200 risposte sono arrivate invece dagli stakeholder a fronte di un altro questionario ad hoc. "Il 2022 – commenta il presidente dell’Opera, Luca Bagnoli – rappresenta, dopo due anni di pandemia, il ritorno alla normalità per l’Opera di Santa Maria del Fiore, e questo nonostante il permanere di un clima di grande incertezza mondiale riconducibile al conflitto russo-ucraino, alla oscillazione dei costi energetici e delle materie prime nonché alla crisi dei mercati finanziari".